В Беларуси заметно потеплело
Сегодня погоду на территории республики будет определять в основном область повышенного атмосферного давления (лишь во второй половине дня по западу скажется влияние атмосферного фронта с территории Польши).
Ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня по западу республики небольшие кратковременные дожди.
Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:
- Брест +16..+18°C;
- Витебск +11..+13°C;
- Гомель +14..+16°C;
- Гродно +15..+17°C;
- Могилев +11..+13°C;
- Минск +13..+15°C.