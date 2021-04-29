В Беларуси заметно потеплело

/ Общество
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Сегодня погоду на территории республики будет определять в основном область повышенного атмосферного давления (лишь во второй половине дня по западу скажется влияние атмосферного фронта с территории Польши).

Фото pixabay.com

Ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня по западу республики небольшие кратковременные дожди.

Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +16..+18°C;
  • Витебск +11..+13°C;
  • Гомель +14..+16°C;
  • Гродно +15..+17°C;
  • Могилев +11..+13°C;
  • Минск +13..+15°C.

 

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Тэги: прогноз погоды

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