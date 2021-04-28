Глава офиса Тихановской: России нужно выбирать, хочет она быть частью проблемы или разрешения кризиса в Беларуси

Демократические силы Беларуси не ждут, когда Москва «станет относиться к ним дружелюбнее и отвернется от Александра Лукашенко», а делают то, что должны — ищут выход из кризиса.

Валерий Ковалевский

Об этом на пресс-конференции 28 апреля в Вене (Австрия) заявил Глава офиса белорусского демократического лидера Светланы Тихановской и ее представитель по международным делам Валерий Ковалевский.

«Россия находится в таком положении, когда ей нужно выбирать, хочет она быть частью проблемы или частью разрешения кризиса, поскольку мы не будем ее ждать, мы будем искать решение там, где это необходимо, — сказал он. — Вот почему мы здесь, в Вене. Вот почему мы разговариваем с теми правительствами, которым небезразличны белорусы, права человека, демократия, и мы продолжим это делать. Россия всегда может изменить свою точку зрения о ситуации в Беларуси и стать частью решения проблемы».

На вопрос, ожидают ли белорусское гражданское общество и демократические силы от Кремля изменения позиции по Беларуси, Ковалевский ответил: «В Москве, похоже, очень нерешительно относятся к Лукашенко, к его судьбе и к его поддержке».

«Они вроде бы знают о кризисе, понимают, что в Беларуси кризис, — сказал глава офиса Тихановской. — И они не уверены, как с этим справиться таким образом, чтобы это не затронуло их интересы в Беларуси».

«В то же время мы подчеркиваем, что Лукашенко стал нелегитимным президентом, международное сообщество тоже считает его нелегитимным. Точка невозврата для Лукашенко пройдена. И Кремль, как мы полагаем, понимает, что у любых соглашений, подписанных с Лукашенко, не будет крепкого основания. Они должны осознавать эти сложности, если хотят дальше иметь дело с Лукашенко», — заявил Ковалевский.

Представители офиса Тихановской ранее неоднократно заявляли о необходимости привлечения других стран, в том числе России, в процесс организации диалога с режимом Лукашенко о выходе Беларуси из кризиса.