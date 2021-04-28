Глава представительства ЕС провел «открытую и критическую» дискуссию с замглавы МИД Беларуси

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«Текущую ситуацию» в белорусско-европейских отношениях и перспективы двустороннего сотрудничества между Беларусью и ЕС обсудили 28 апреля в Минске замминистра иностранных дел Сергей Алейник и глава представительства ЕС Дирк Шубель, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

 

Сергей Алейник и Дирк Шубель. Фото: mfa.gov.by.

 

«Открытая и критическая дискуссия на сегодняшней встрече с белорусским заместителем министра иностранных дел Сергеем Алейником», — написал Шубель на своей странице в «Фейсбуке».

Подробности переговоров не приводят обе стороны.
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Тэги: Беларусь-ЕС перспектива отношений Персона: Сергей Алейник Дирк Шубель. Город: Минск

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