Барановичская независимая газета Intex-press не включена в подписной каталог «Белпочты»

Издаваемая в Барановичах (Брестская область) независимая газета Intex-press не включена в подписной каталог РУП «Белпочта» на вторую половину 2021 года, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

Фото: baj.by.

По информации БАЖ, от распространения издания также отказались торговые сети «Белмаркет», «Мартин», «Доброном» и другие.

«Главный редактор Intex-press Владимир Янукевич не падает духом и говорит, что издание попытается вернуться к собственной сети распространения, которая уже работала с 2005 года, когда многие негосударственные СМИ были исключены из каталогов «Белпочты» и «Белсоюзпечати», — отметили в пресс-службе.

26 апреля Янукевич был оштрафован на 20 базовых величин (580 рублей) за опубликованное на сайте 14 апреля интервью с экс-кандидатом в президенты на выборах 2020 года, белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской. Янукевича вызвали в суд как физическое лицо для рассмотрения административного дела за «нарушение законодательства о СМИ».

Милиция составила протокол по ч. 5 ст. 23.5 КоАП (распространение интернет-ресурсом запрещенной информации) на ИП Янукевич, владельца сайта inteх-press.by.

Также начат административный процесс в отношении юрлица «Издательский дом «Интекс-пресс» за печатную версию интервью с Тихановской по ч. 4 ст. 23.5 (распространение СМИ запрещенной информации). Наказание по этой статье — до 200 базовых величин (5.800 рублей) штрафа для юрлица. Эти материалы будет рассматривать экономический суд Брестской области 5 мая.

По словам Янукевича, продолжается проверка и решается вопрос о возбуждении дела по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). 21 апреля состоялся его опрос в Барановичском ГОВД.

15 апреля Янукевичу было вынесено официальное предупреждение Барановичской межрайонной прокуратуры за интервью с Тихановской. В документе отмечается, что она скрывается от органов уголовного преследования, а в ее отношении возбужден ряд дел за совершение действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Также говорится, что Тихановская выступает в том числе от имени Координационного совета, «являющегося экстремистским формированием».

В предупреждении указано на требование закона «О средствах массовой информации» о недопустимости распространения в СМИ и на интернет-ресурсах информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, насилия и жестокости, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Беларуси или запрещено законодательством страны.

2 апреля Комитет госбезопасности включил Светлану Тихановскую и руководителя Национального антикризисного управления, бывшего дипломата Павла Латушко в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Основанием для включения в этот перечень стало обвинение вышеназванных лиц по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 25 лет либо пожизненного заключения, либо смертной казни.

После прошлогодних президентских выборов давление властей на независимую региональную прессу усилилось. В итоге «Брестская газета» аннулировала подписку на 2021 год после отказа типографии печатать издание. «Газета Слонимская» приостановила выход в конце прошлого года. Их руководители вызывались в правоохранительные органы в связи с публикацией той или иной информации.

Также в 2020 году по экономическим причинам закрылись газеты «Борисовские новости» и «Вольнае Глыбокае». Не могут печататься негосударственные издания «Народная Воля», «Свободные новости плюс», «БелГазета». «Комсомольская правда» в Белоруссии» печатается под Москвой и распространяется в некоторых торговых сетях, количество выходов сокращено до двух в неделю. Только по подписке имеет возможность распространяться еженедельник «Новы Час».