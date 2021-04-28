Алесь Беляцкий: белорусский колокол сейчас постоянно стучит в сердце Европы

Белорусские правозащитники призывают демократические страны оказать всевозможную помощь белорусскому народу и максимальное давление на режим с требованием остановить политические репрессии, начать переговоры с гражданским обществом.

После вручения премии в посольстве Швеции в Минске. Фото: t.me/viasna96.

Об этом заявил председатель лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий во время онлайн-церемонии награждения премией «Защитник демократии — 2020».

Премию Беляцкому и его заместителю Валентину Стефановичу вручили в посольстве Швеции в Минске при участии посла Кристины Юханнессон и временного поверенного в делах Нидерландов в Беларуси Хенрикуса Йоханнеса ван Оостерхоута.

В марте прошлого года ОБСЕ наградила ПЦ «Весна» премией «Защитник демократии» «за миссию по защите прав человека в Беларуси и построению справедливого и демократического общества для всех граждан». Но церемония вручения премии тогда не состоялась из-за пандемии коронавируса.

Беляцкий отметил, что премия, которой правозащитный центр наградили прошлой весной, когда «еще ничто в Беларуси не предвещало грядущего общественно-политического кризиса», в какой-то степени подводила итоги 25-летней работы «Весны»: борьбу за честные выборы, за право на мирные собрания и распространение информации, за кампанию против смертной казни, за сотни образовательных и просветительских правозащитных мероприятий.

«Мы постоянно предупреждали международное сообщество о том, что в Беларуси не происходит никаких серьезных реформ и что авторитарная власть в случае угрозы для себя всегда будет готова применить все имеющиеся у нее репрессивные механизмы, — продолжил Беляцкий. — Но и мы не ожидали того масштаба репрессий, которые обрушились на белорусское общество в августе 2020 года и которые продолжаются до сегодняшнего дня. Убийства, сотни раненых, тысячи людей, перенесших пытки и издевательства. Лукашенко и его окружение проигнорировали справедливые требования миллионов белорусов о проведении честных выборов, о наказании виновных в преступлениях против человечности и об освобождении политических заключенных».

По мнению Беляцкого, в стране сейчас правовой дефолт и фактически необъявленное военное положение. «В Следственный комитет по фактам пыток и нечеловеческого обращения обратилось несколько сотен белорусских граждан. В результате не было возбуждено ни одного уголовного дела по расследованию, и наоборот, возбуждены уголовные дела против заявителей. Власти покрывают преступления силовиков, а также провластных активистов из ближайшего окружения Лукашенко, замешанных в преступлениях», — подчеркнул он.

Беляцкий отметил, что в стране запрещена любая гражданская активность, сотни политзаключенных томятся в тюрьмах, практически каждый день возбуждаются новые уголовные дела. «Под удар попадают активисты избирательных штабов, политики, блогеры, преподаватели и врачи, несовершеннолетние и многодетные матери, представители национальных меньшинств и священники, журналисты, адвокаты и правозащитники, — сказал председатель «Весны». — Десятки тысяч белорусских граждан вынуждены были эмигрировать, опасаясь за свою свободу и здоровье. Чудовищное давление на белорусское общество продолжается. Недавно министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что власти намерены полностью уничтожить гражданское общество в Беларуси».

По информации Беляцкого, только в марте нынешнего года по политическим мотивам было задержано 1.139 человек, 105 осуждено по политически мотивированным уголовным делам, из них 79 человек заключены в тюрьму. «Год назад в Беларуси было трое политических заключенных. Сегодня их более 350, и это число постоянно растет», — отметил правозащитник.

Под удар попал и ПЦ «Весна», напомнил Беляцкий. «Четверо моих коллег из «Весны» уже несколько месяцев сидят в тюрьме. В феврале было возбуждено уголовное дело против членов «Весны», прошли десятки обысков, многие мои коллеги, и я в том числе, вызывались на допросы, — сказал он. — Существует угроза, что многие из нас в ближайшее время окажутся в тюрьме. Обвинения властей против правозащитников абсурдны. Нас преследуют за нашу правозащитную деятельность, за то, что мы помогаем репрессированным, собираем факты о пытках, обнародуем информацию о нарушениях прав человека в стране».

Происходящее в Беларуси правозащитник назвал «цивилизационной гуманитарной катастрофой». «На глазах у демократического Запада планомерно уничтожается гражданское общество. Осталось еще немного, и Беларусь превратится в аналог Северной Кореи в Европе и станет источником постоянной нестабильности и угрозы миру в регионе», — предупредил Беляцкий. Он призвал демократические страны «оказать всевозможную помощь белорусскому народу, оказать максимальное давление на белорусский режим с требованием остановить политические репрессии и начать переговоры с гражданским обществом». «Белорусский колокол сейчас постоянно стучит в сердце Европы», — заявил он.

Премия «Защитник демократии» была учреждена делегациями Канады, Дании, Черногории, Нидерландов, Швеции, Швейцарии, США и Великобритании в ОБСЕ. Она вручается за выдающийся вклад в продвижение демократии и защиту прав человека.