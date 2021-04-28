«Перспектива» предлагает ввести пятилетний мораторий на электронную маркировку товаров

Республиканское общественное объединение «Перспектива» предлагает ввести пятилетний мораторий на использование электронной маркировки товаров средствами идентификации.

Соответствующее письмо 28 апреля направлено в Совет министров и всем заинтересованным ведомствам.

Как пояснил БелаПАН председатель объединения Анатолий Шумченко, 8 июля на территории Беларуси начнет действовать новый механизм маркировки товаров — средствами идентификации. Субъекты хозяйствования будут обязаны использовать электронные накладные, в которых указана информация о нанесенных средствах идентификации.

По информации главы «Перспективы», как только заработает электронная база, электронные накладные понадобятся как для внутреннего перемещения товаров, так и для импорта.

«Все это сложно и емко для малого бизнеса, новшества высокими издержками могут лечь на предпринимателей. Мы слабо представляем, как большинство предпринимателей будет работать и нести на себе такого рода издержки. Этим придется заниматься отдельному сотруднику, бухгалтеру или экономисту», — отметил Шумченко.

По его словам, организация провела опрос среди ИП в сфере торговли, который показал, что о подобных новшествах в деталях не знает около 99% опрошенных.

«Перспектива» убеждена в необходимости моратория на применение маркировки и настойчиво будет призывать к нему, подчеркнул Шумченко.

«Электронная маркировка — это революционная перестройка всего бизнеса, а мы должны пойти эволюционным путем. Чтобы наш бизнес не уничтожить, мы уверены, что нужен мораторий, чтобы за это время бизнес адаптировался. Мы вообще за то, чтобы не применять в отношении малого бизнеса эти требования, но все эти вещи — инициатива РФ и, если Беларусь не будет выполнять, Россия может закрыть рынок. Но мы же можем принимать для своего рынка решения в виде моратория, снижения ответственности, периода адаптации», — сказал он.

По мнению «Перспективы», каждый предприниматель должен получить четкую детальную информацию о новшестве, «информации на сайтах ведомств недостаточно», считает руководитель объединения.

«Если не решится эта проблема и наше предложение не будет принято, то мы прогнозируем существенное сокращение налоговых платежей и развитие теневого сектора экономики. Многие будут бояться показывать, что и как они привезли из России. Для них будет проще не показать и втемную что-то продать, чем показать и потом быть наказанным. Поэтому мы и просим мораторий, чтобы посмотреть, как будет бизнес адаптироваться, как он будет работать. Если в России требования маркировки не будут исполняться, у нас тоже это не будет исполняться. Зачем нам быть заложниками неисполнительных партнеров и нести внутри страны ответственность», — подытожил Шумченко.

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