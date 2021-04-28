Выставка «Художник и город» меняет локацию. В этом году она разместится на улице Комсомольской

27 мая откроется ежегодный выставочный проект «Художник и город». Выставка пройдет в Минске, однако в этом году впервые сменит локацию — традиционно она располагалась на площади Якуба Коласа, а в этом сезоне белорусская живопись украсит пешеходную улицу Комсомольскую.

Это будет десятый сезон проекта, который в этом году посвящен творчеству народного художника Беларуси Леонида Щемелева.

В экспозиции 34 работы, представляющие визуальную ретроспективу творчества художника. Она раскрывает основные периоды и направления, жанровые и тематические предпочтения автора с 1960-х до начала 2000-х годов.

На выставке можно будет полюбоваться живописными местами Беларуси — Нарочанскими озерами, Логойщиной, Витебщиной; ближе познакомиться с трудолюбивыми, мужественными белорусами, с непохожими ни на кого белорусскими женщинами; увидеть портреты знаменитых земляков.

«Выставка расскажет о творчестве Леонида Щемелева — художника с белорусским наследственным кодом, который был зашифрован в его душе и перенесен на холсты. Чтобы ответить на вопрос, какая она, Беларусь, необязательно объезжать все уголки страны. Можно прогуляться по Комсомольской улице и посмотреть работы мастера. Кто-то найдет ответ на берегу Минского моря, кто-то — на улицах вечернего Воложина, а кто-то — в образах Янки Купалы и Якуба Коласа, — отмечает заведующая Городской художественной галереей произведений Щемелева Анна Ясюк.

Экспозиция «Краски души. Леонид Щемелёв» будет доступна для жителей и гостей столицы до 20 сентября. Традиционно репродукции картин будут сопровождаться биографией автора и текстовым описанием на трех языках — белорусском, русском и английском.

За время своего существования «Художник и город» показал работы 75 белорусских живописцев, в числе которых Марк Шагал, Казимир Малевич, Николай Селещук, Зоя Литвинова, Георгий Скрипниченко.

Выставка под открытым небом проходила не только в Минске, но и в областных городах: два раза приезжала в Витебск и один раз в Брест — к 1000-летию города. В 2020 году выставочный проект впервые открылся в онлайн-формате.