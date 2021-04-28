В Брестском районе инспекторы ГАИ устроили погоню за пьяным мотоциклистом

Поздним вечером 27 апреля в деревне Борисы Брестского района наряд Госавтоинспекции подал сигнал об остановке водителю мотоцикла «ЗИД». Однако байкер проигнорировал требование гаишник и предпочел скрыться.

Фото: скриншот видео УВД Брестского облисполкома.

Как сообщает портал gaibrest.by , во время преследования инспекторы неоднократно требовали у водителя мотоцикла остановиться, используя проблесковые маячки синего и красного цвета и специальный звуковой сигнал. Спустя десять минут преследования беглец был задержан.

Им оказался 41-летний житель Брестского района, лишенный права управления транспортными средствами за вождение в пьяном виде. По визуальным признакам мужчина снова находился подшофе, это подтвердил результат медицинского освидетельствования – 2,1 промилле.

В отношении нарушителя составлено сразу четыре протокола об административных нарушениях, в том числе за управление транспортным средством без прав, а также в состоянии алкогольного опьянения. За подобные правонарушения мотоциклист уже привлекался к административной и уголовной ответственности.