В Бресте женщина-водитель переволновалась во время техосмотра и разнесла два авто и ворота станции диагностики
В Бресте стандартная процедура техосмотра для женщины-водителя Renault закончилась полным разгромом. Она совершила сразу несколько ДТП, повредив свой автомобиль, чужой Chrysler и здание станции диагностики.
Как сообщает портал
Выехав на улицу, Renault столкнулся со стоявшим автомобилем Chrysler, но продолжил движение и совершил наезд на фасад здания, после чего откатился назад и остановился» – рассказали в ГАИ.
К счастью, в ДТП никто не пострадал.