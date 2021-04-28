У учителя одной из школ Минска обнаружен туберкулез: проверяют персонал и учеников

/ Общество
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В одной из школ Минска зарегистрирован случай туберкулеза у учителя, сообщает телеграм-канал Министерства здравоохранения.

В таких случая законодательство требует организовать по месту работы заболевшего комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. При этом Минздрав отмечает, что педагог не посещал школу с середины февраля.

В школе уже проведена дезинфекция. Выявлены контактные лица, которым назначено соответствующее медицинское обследование.

Персонал школы должен пройти флюорографическое обследование. Ученикам проводят туберкулинодиагностику — проба Манту.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

 

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Тэги: туберкулез Город: Минск

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