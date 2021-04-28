Белхимпрофсоюз: санкции США могут привести к утрате предприятиями отрасли рынков сбыта

/ Экономика
Просмотров: 41

Санкции, которые США решили возобновить в отношении предприятий «Белнефтехима», могут привести к утрате госкомпаниями рынков сбыта, говорится в заявлении Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности (Белхимпрофсоюз).

 

Фото: reform.by.

 

Профсоюз объединяет работников предприятий по добыче, переработке и транспортировке нефти, а также нефтехимической промышленности. Его членами являются более 140 тыс. человек.

Авторы заявления напоминают, что 19 апреля Министерство финансов США приняло решение о возобновлении санкций против ряда крупных белорусских государственных предприятий нефтехимической отрасли.

«Со всей ответственностью заявляем, что от призывающих из-за рубежа и некоторых граждан ввести санкции, остановить производства, в первую очередь пострадают трудовые коллективы, включая членов их семей. Потеря рынков сбыта из-за невыполнения своих обязательств по контрактам и снижение доходов предприятий приведет к невозможности выполнения нанимателями действующих норм коллективных договоров, сокращению численности персонала, снижению социальных гарантий ветеранов, женщин, молодежи», — подчеркивается в заявлении Белхимпрофсоюза.

В то же время его авторы обращают внимание, что в условиях пандемии COVID-19, закрытия границ между странами «в Беларуси не было допущено резкого экономического спада, сокращения рабочих мест и свертывания социальных программ на местах». Таким образом, дают они понять, последствия санкций для предприятий нефтяной и нефтехимической промышленности могут оказаться более болезненными, чем последствия пандемии.

«От имени трудящихся, более 140 тысяч членов нашего профессионального союза мы категорически против экономических санкций и ограничений!» — заявляет Белхимпрофсоюз.

19 апреля США приняли решение о возобновлении санкций в отношении государственного концерна «Белнефтехим» и восьми белорусских госпредприятий: Белорусского нефтяного торгового дома, Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Основные операции или деятельность «с указанными предприятиями, компаниями, которыми они владеют индивидуально или коллективно, прямо или косвенно, имея 50-процентную или свыше долю, разрешены до 12:01 по восточному летнему времени 3 июня 2021 года».

В конце марта пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что американская сторона рекомендует Минфину возобновить санкции в отношении девяти белорусских предприятий. Он заявил, что США заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Беларусью, но события, произошедшие в стране после «сфальсифицированных президентских выборов», насилие и репрессивные тактики против мирных демонстрантов, наличие более 300 политзаключенных не могут быть проигнорированы.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Белнефтехим профсоюз заявление против санкций США Персона: Нед Прайс

Другие материалы на эту тему:

«Вышел из профсоюза — меня уволят?» Что говорит закон

«Вышел из профсоюза — меня уволят?» Что говорит закон

Как выйти из профсоюза или общественного объединения

Как выйти из профсоюза или общественного объединения

«Не хотим балагана». Активисты продолжат атаковать «Белнефтехим»

«Не хотим балагана». Активисты продолжат атаковать «Белнефтехим»

В Беларуси снижаются цены на бензин

В Беларуси снижаются цены на бензин