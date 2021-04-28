Гродненский фотограф оштрафован на 435 рублей за бело-красно-белый флажок на лобовом стекле авто

Гродненского фотографа-фрилансера Валерия Юдина оштрафовали на 435 рублей за бело-красно-белый флаг на лобовом стекле его машины. Такое постановление вынес 28 апреля суд Октябрьского района Гродно. Дело рассматривал судья Виталий Лобоцкий.

Валерий Юдин в суде. Фото: БелаПАН.

Валерий Юдин не признал себя виновным.

Как сообщает БелаПАН , фотографа остановили сотрудники ГАИ на машине без опознавательных знаков утром 22 апреля, когда он ехал на работу. Юдину сказали, что его машина якобы в розыске, и увезли вместе с автомобилем в милицию. Там на него составили протокол за незаконное пикетирование (ч. 1 ст. 24.23 КоАП).

Юдина продержали в изоляторе более суток, а затем отпустили до суда. Еще один бело-красно-белый флажок конфисковали во время осмотра его квартиры.

По словам фотографа, в гродненском изоляторе создали особые условия для «политических» заключенных. Им не разрешают сидеть на нарах с 6.00 до 22.00, на ночь не дают матрасов и белья. Они спят на кроватях из металлических пластин. Дважды или трижды за ночь их будят, при этом «политический» задержанный должен встать, представиться, назвать статью, по которой он осужден, а также домашний адрес.

При этом для других заключенных в тех же камерах условия отбытия наказания остаются прежними.