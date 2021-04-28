Гродненский фотограф оштрафован на 435 рублей за бело-красно-белый флажок на лобовом стекле авто
Гродненского фотографа-фрилансера Валерия Юдина оштрафовали на 435 рублей за бело-красно-белый флаг на лобовом стекле его машины. Такое постановление вынес 28 апреля суд Октябрьского района Гродно. Дело рассматривал судья Виталий Лобоцкий.
Валерий Юдин не признал себя виновным.
Как сообщает
Юдина продержали в изоляторе более суток, а затем отпустили до суда. Еще один бело-красно-белый флажок конфисковали во время осмотра его квартиры.
По словам фотографа, в гродненском изоляторе создали особые условия для «политических» заключенных. Им не разрешают сидеть на нарах с 6.00 до 22.00, на ночь не дают матрасов и белья. Они спят на кроватях из металлических пластин. Дважды или трижды за ночь их будят, при этом «политический» задержанный должен встать, представиться, назвать статью, по которой он осужден, а также домашний адрес.
При этом для других заключенных в тех же камерах условия отбытия наказания остаются прежними.