В Беларуси вновь резко выросло за сутки официальное количество случаев COVID-19
За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.255 случаев
27 апреля
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 355.924, умерло 2.522 пациента с коронавирусом, выздоровело — 346.148.
За минувшие сутки выполнено 17.479 тестов на коронавирус, что в 1,8 раза больше, чем днем ранее (9.395). Всего с начала эпидемии сделано 5.815.234 теста.
По информации Минздрава, на сегодняшний день 270,5 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 93,5 тыс. — прошли полный курс вакцинации.
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