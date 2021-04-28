В Беларуси вновь резко выросло за сутки официальное количество случаев COVID-19

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.255 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.198 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

27 апреля было зарегистрировано в полтора раза меньше заболевших — 823. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 355.924, умерло 2.522 пациента с коронавирусом, выздоровело — 346.148.

За минувшие сутки выполнено 17.479 тестов на коронавирус, что в 1,8 раза больше, чем днем ранее (9.395). Всего с начала эпидемии сделано 5.815.234 теста.

По информации Минздрава, на сегодняшний день 270,5 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 93,5 тыс. — прошли полный курс вакцинации.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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