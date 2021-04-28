Лукашенко может без приглашения явиться в Москву на военный парад

В Кремле не исключают, что Александр Лукашенко без приглашения может явиться на военный парад, который пройдет на Красной площади 9 мая.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у него нет информации о том, будет ли белорусский правитель присутствовать на мероприятии.

«Но у нас все-таки Союзное государство, и Александр Григорьевич может собраться и прилететь, здесь никаких проблем нет», — подчеркнул представитель Кремля.

Он уточнил, что «каких-то особых, специальных приглашений не рассылалось, но это не значит, что ближайшие соседи — союзники России не могут при желании разделить радость Дня Победы в Москве».