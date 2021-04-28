Замглавы МИД Польши: общество не может стать жертвой кризиса, спровоцированного властями Беларуси

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Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач и посол США в Беларуси Джули Фишер обсудили накануне белорусский кризис, а также политику РФ в регионе.

«Переговоры с послом США в Беларуси Джули Фишер о ситуации в Беларуси и политике России в регионе. Мы сошлись в наших оценках. Вместе мы осудили проводимую властями в Минске политику репрессий в отношении польского меньшинства. Общество не может стать жертвой кризиса, спровоцированного властями Беларуси», — написал чиновник в своем микроблоге.

Напомним, белорусская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Анжелики Борыс — главы не признаваемого властями в Минске Союза поляков Беларуси, а также активистов этой организации — Анджея Почобута, Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой. Они обвиняются, в частности, в якобы разжигании национальной и религиозной вражды, пишет polskieradio.pl.

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Тэги: США-Польша Союз поляков репрессии Персона: Марцин Пшидач Джули Фишер

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