«Совет Европы не должен позволять диктатуре продолжать репрессии в отношении журналистов»

Ситуация со свободой СМИ в Беларуси драматическая, заявил генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес 28 апреля на пресс-конференции, посвященной презентации ежегодного доклада партнерских организаций Платформы Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов. Трансляция мероприятия велась на сайте Совета Европы.

«Мы считаем, что Совет Европы должен сыграть свою роль в защите журналистов от нарастающих репрессий диктаторского режима Лукашенко. Одиннадцать журналистов сейчас находятся за решеткой только за то, что просто делали свою работу», — сказал Гутьеррес.

Он подчеркнул, что после «сфальсифицированных президентских выборов было зарегистрировано более 480 случаев неправомерных задержаний журналистов в Беларуси».

«Мы также зафиксировали 63 случая применения физического насилия в отношении белорусских журналистов. Это больше, чем общее число таких случаев, зафиксированных во всех странах — членах Совета Европы вместе взятых. Именно поэтому мы решили включить главу о Беларуси в наш доклад», — сказал Гутьеррес.

По его словам, «Совет Европы не должен позволять диктатуре продолжать эти репрессии в отношении журналистов в центре Европейского континента». «Мы настоятельно призываем Совет Европы разрешить фиксировать на платформе и случаи [нарушения прав журналистов] в Беларуси, а также в Косово. Это будет очень символическим актом поддержки свободы прессы в двух этих странах», — сказал Гутьеррес.

Платформа по содействию защите журналистики и безопасности журналистов была создана Советом Европы в 2015 году в сотрудничестве с известными международными организациями, занимающимися вопросами свободы выражения мнений, и с ассоциациями журналистов в целях предоставления информации, которая может служить основой для диалога с государствами-членами о возможных защитных или корректирующих мерах.

Партнерами платформы являются Европейская федерация журналистов, Международная федерация журналистов, Ассоциация европейских журналистов, правозащитная организация Article 19, «Репортеры без границ», Комитет защиты журналистов, организация Index on Censorship, Международный институт прессы, Международный институт по вопросам безопасности журналистов, организация Rory Peck Trust, Европейский вещательный союз и Международный ПЕН-клуб (PEN International).

Хотя Беларусь не является членом Совета Европы и не входит в зону действия Платформы СЕ, страну включили в годовой отчет из-за эскалации репрессий в отношении СМИ после президентских выборов.

Партнерские организации платформы призвали международное сообщество к «решительным действиям», чтобы «остановить репрессии белорусских властей в отношении журналистов».

Читайте также: