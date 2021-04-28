За последние три ночи в Беларуси зафиксировано 10 температурных антирекордов

Десять температурных антирекордов зафиксировано на белорусских метеостанциях за последние три ночи (26—28 апреля), свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

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26 апреля новые локальные минимумы были отмечены в Брагине — 4,3 градуса мороза (было минус 4 в 2003 году) и Мстиславле — 2 градуса ниже нуля (минус 0,4 в 2020-м).

27 апреля были переписаны экстремумы в Мстиславле — минус 0,9 градуса (минус 0,1 в 2020-м) и Волковыске — минус 2,4 (минус 2,2 в 1997-м). Повторен антирекорд 24-летней давности в Пинске (минус 2,5 градуса).

28 апреля отмечено шесть рекордов холода: в Ганцевичах — минус 3,9 (минус 3,1 в 2004-м), Высоком — минус 2,6 (минус 1,3 в 1984-м), Лельчицах — минус 2,4 (минус 2,1 в 2004-м), Житковичах — минус 2,3 (минус 2,2 в 2004-м), Барановичах — минус 2 (минус 1 в 1972-м) и Волковыске — минус 1,9 (минус 1 в 1984-м).

С 29 апреля синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры. Год назад в это время, как свидетельствуют архивные данные, тоже было холодно, с ночными заморозками.