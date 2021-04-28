МВД признало телеграм-чат «Лида 97%» экстремистским

Телеграм-чат «Лида 97%» признан экстремистским. Такое решение принял 27 апреля суд Лидского района на основании материалов главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

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Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, «в сообществе систематически размещались оскорбления представителей правоохранительных органов, госслужащих и членов их семей»: «Также для дестабилизации общественно-политической ситуации в Беларуси участники регулярно призывали к массовым беспорядкам, уличным протестам, хулиганствам, вандализму, сопротивлению милиционерам, блокированию движения на автомобильных и железных дорогах».

«Теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста», — отметила Чемоданова.

Ранее экстремистскими были признаны региональные телеграм-каналы и чаты «Барановичи 97%», «Гродно 97%», «Могилев 97%», «Бобруйск 97%», «Осиповичи для жизни», «Бульвар Непокоренных», «Витебск 97%», «Чат невероятного Витебска», «Мозырь 97%», «Гомель Советский 97», «Водители 97», «Речица для Жизни ЧАТ», «Брест: Слухи и факты», «Брест 97%» и другие.

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