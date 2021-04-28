«Торговый дом «На Немиге» с сегодняшнего дня не работает 28.04.2021 / 12:44 / Общество Просмотров: 110 A- A+ Один из популярных столичных универмагов — «Торговый дом «На Немиге» — закрылся на неопределенный срок. Как отметили в администрации, это сделано по техническим причинам. Когда магазин возобновит свою работу, пока неизвестно. Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: торговля На Немиге торговый дом Город: Минск Другие материалы на эту тему: В Беларуси могут начать закрывать магазины «Это наша головная боль». Белорусское продовольствие стало проигрывать импорту Подготовка к школе как ярмарка тщеславия. «Лучше бы была школьная форма» Вещевые рынки еще рано списывать со счетов