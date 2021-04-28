«Торговый дом «На Немиге» с сегодняшнего дня не работает

/ Общество
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Один из популярных столичных универмагов — «Торговый дом «На Немиге» — закрылся на неопределенный срок.

Как отметили в администрации, это сделано по техническим причинам.

Когда магазин возобновит свою работу, пока неизвестно.

 

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Тэги: торговля На Немиге торговый дом Город: Минск

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