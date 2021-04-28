Эксперт: власти во главе с Лукашенко — главный фактор, обеспечивающий загнивание Беларуси

Руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук считает, что запретом ввоза в Беларусь товаров, производимых группами Beiersdorf, Skoda Auto и Liqui Moly, власти навредили сами себе.

Он отметил , что это было сделано не потому, что данные товары опасны или вредны для здоровья, не потому, что они произведены при помощи рабского труда или являются демпингом, в нарушение правил международной торговли, а потому что эти компании отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею, если бы его проведение оставили за Минском.

«Любой подобный запрет неизбежно наталкивается на ответные меры. Вот кому навредили, кому насолили белорусские власти:

1) миллионам белорусских потребителей, которым нравятся товары запрещенных немецких производителей. Сейчас они вынуждены будут искать субституты, которые не обязательно будут такими же по цене/качеству;

2) бюджету, потому как вместо легальных поставок будут «серые», а с них налогов не платят. Появление «серого» товара создает риски нелегального производства под известными, раскрученными марками. А это — риски для здоровья;

3) немецким компаниям, которые лишились рынка сбыта. Они обязательно предпримут действия в правовом поле, чтобы добиться ответных мер от правительства Германии и ЕС в целом. Это значит, что декларированная недавно белорусскими властями цель вступления в ЕС опять откладывается на неопределенное время. А это значит еще больше рисков для белорусских экспортёров на рынке ЕС. Это значит еще большая зависимость от рынка России.

4) российским компаниям, которые производят товары под брендами немецких компаний в России. Они также работают на российском рынке, нацелены на рынок Беларуси. Запрет на ввоз этих товаров из России — это нарушение соглашений между Россией и Беларусью, в рамках Союзного государства и ЕАЭС. Здесь тоже наверняка стоит ждать ответным мер, правовых разборок».

Романчук заявил, что «белорусские власти во главе с Лукашенко — главный фактор, обеспечивающий загнивание и отставание Беларуси, превращение некогда мощной, промышленной развитой страны в европейский аналог Северной Кореи».

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