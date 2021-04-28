Латушко назвал тайные встречи Лукашенко и Путина «пактом Молотова-Риббентропа в ХХI веке»

/ Политика
Просмотров: 91

По мнению руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко, сегодня суверенитет Беларуси находится под большой угрозой.

Фото пресс-службы Кремля

Как заявил политик в интервью французской Libération, встречи Лукашенко и Путина не обсуждаются широкой публикой: «Фактически мы имеем дело с пактом Молотова-Риббентропа в ХХI веке. То, что сейчас Беларусь является независимой, происходит не благодаря, а вопреки действиям Лукашенко. Он не был и не является гарантом независимости Беларуси».

Латушко считает, что если раньше белорусы «терпели его грубость и отсутствие интеллигентности», то сегодня он «вызывает у людей лишь ненависть и презрение».

Вместе с тем, Москва своей политикой по поддержке Лукашенко и отсутствием осуждения происходящих в Беларуси арестов и репрессий «рискует окончательно потерять к себе симпатии белорусов».

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Персона: Павел Латушко

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко в Москве пришлось открыто стать на позицию Путина

Лукашенко в Москве пришлось открыто стать на позицию Путина

«Заговор против Лукашенко» удобен Москве, чтобы взять в оборот его самого

«Заговор против Лукашенко» удобен Москве, чтобы взять в оборот его самого

Многовекторность усыхает. В украинском вопросе Лукашенко подыграл Путину

Многовекторность усыхает. В украинском вопросе Лукашенко подыграл Путину

«Дело о перевороте» сблизило Минск и Москву на почве нелюбви к оппозиции и США

«Дело о перевороте» сблизило Минск и Москву на почве нелюбви к оппозиции и США