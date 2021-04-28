«Белавиа» открывает два новых направления

Национальная авиакомпания «Белавиа» открывает два новых российских города. Как сообщается, в маршрутную сеть включены Самара (с 5 мая) и Екатеринбург (с 7 мая).

Авиаперевозчик отметил, что рейсы в Самару будут выполнятся по средам (из Минск в 00:15, обратно в 04:25). Полет в одну сторону займет чуть более двух часов. Минимальная стоимость билетов составит: 84 евро в одну сторону; 163 евро туда-обратно.

В Екатеринбург можно будет улететь по пятницам (из Минска в 23:10, обратно по субботам 05:10). Перелет в одну сторону займет около трех часов. Минимальная стоимость: 143 евро в одну сторону; 233 евро туда-обратно.