Беларусь может получить современное вооружение и военную спецтехнику

Совет министров обороны ОДКБ, который прошел 27 апреля в Душанбе (Таджикистан), одобрил план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами. Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.

Как заявил по итогам заседания генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась (на фото), реализация этого плана направлена на повышение уровня технического оснащения коллективных сил организации.

Он также сообщил, что в ходе заседания министрами обороны одобрен план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2022 год.

Так, по словам Зася, в текущем году запланировано проведение совместных оперативно-стратегических учений «Боевое братство — 2021», в рамках которых пройдут совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021».

В сентябре в Кыргызстане пройдут совместные учения «Рубеж-2021» с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона и оперативные сборы с командованием этих сил.

В октябре в Таджикистане пройдут специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2021», специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ «Эшелон-2021».

В ноябре в России пройдут совместные учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2021».

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