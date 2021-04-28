Область повышенного атмосферного давления накрыла республику

В среду погоду на территории страны будет формировать область повышенного атмосферного давления (на северо-востоке сохранится влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтики).

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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах северо-востока пройдет дождь.

Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:

Брест +13..+15°C;

Витебск +8..+10°C;

Гомель +10..+12°C;

Гродно +10..+12°C;

Могилев +9..+11°C;

Минск +8..+10°C.