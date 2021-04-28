Область повышенного атмосферного давления накрыла республику

/
Просмотров: 63

В среду погоду на территории страны будет формировать область повышенного атмосферного давления (на северо-востоке сохранится влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтики).

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах северо-востока пройдет дождь.

Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +13..+15°C;
  • Витебск +8..+10°C;
  • Гомель +10..+12°C;
  • Гродно +10..+12°C;
  • Могилев +9..+11°C;
  • Минск +8..+10°C.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: прогноз погоды

Другие материалы на эту тему:

На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы

На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы

Какая погода будет на День Победы и после него

Какая погода будет на День Победы и после него

Какой будет зима после аномально теплой осени

Какой будет зима после аномально теплой осени

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко