Область повышенного атмосферного давления накрыла республику
В среду погоду на территории страны будет формировать область повышенного атмосферного давления (на северо-востоке сохранится влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтики).
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах северо-востока пройдет дождь.
Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:
- Брест +13..+15°C;
- Витебск +8..+10°C;
- Гомель +10..+12°C;
- Гродно +10..+12°C;
- Могилев +9..+11°C;
- Минск +8..+10°C.