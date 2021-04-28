Правозащитники: не менее 10 человек арестованы 27 апреля за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»

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Не менее 11 человек осуждены сегодня по статье 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Решения по административным делам вынесли 27 апреля Центральный, Ленинский, Фрунзенский и Октябрьский суды Минска, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Фото носит иллюстративный характер

Большинство фигурантов задержаны накануне, хотя 26 апреля в столице не проводились массовые акции.

10 человек арестованы на сроки от 10 до 30 суток, один — оштрафован на 100 базовых величин (2.900 рублей).

Правозащитники отметили обстоятельства некоторых задержаний. Так, одного осужденного задержали после того, как сотрудники милиции обнаружили у него в рюкзаке лампадку, двух человек задержали на площади Свободы около архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии, один — задержан дома из-за размещенной на окне белой и красной бумаги.

Всего, по информации «Весны», 26 апреля было задержано около 20 человек.

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Тэги: репрессии задержания акции протеста

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