Лига чемпионов. «Реал» не смог дома одолеть «Челси»
Во вторник в Мадриде на «Альфредо ди Стефано» прошел первый полуфинал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.
«Реал» принимал «Челси» и неожиданно не смог добиться победы, которую ему пророчили многие футбольные эксперты.
Встреча завершилась вничью — 1:1. На гол «синего» Пулишича (14-я) ответил «сливовый» Бензема (29-я).
Ответный матч пройдет 5 мая в Лондоне.
Сегодня же пройдет второй полуфинал: на «Парк де Пренс» «ПСЖ» примет «Манчестер Сити» (начало в 22:00 по минскому времени).