Лига чемпионов. «Реал» не смог дома одолеть «Челси»

Во вторник в Мадриде на «Альфредо ди Стефано» прошел первый полуфинал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.

«Реал» принимал «Челси» и неожиданно не смог добиться победы, которую ему пророчили многие футбольные эксперты.

Встреча завершилась вничью — 1:1. На гол «синего» Пулишича (14-я) ответил «сливовый» Бензема (29-я).

Ответный матч пройдет 5 мая в Лондоне.

Сегодня же пройдет второй полуфинал: на «Парк де Пренс» «ПСЖ» примет «Манчестер Сити» (начало в 22:00 по минскому времени).