«Снимал маску и намеренно кашлял». Испанец умышленно заразил коронавирусом 22 человек

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В городе Манакор на испанском острове Майорка задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в инфицировании коронавирусом 22 человек, сообщает nv.ua со ссылкой на зарубежные информагентства.

 

Испанская полиция следит за соблюдением карантинных мер. Фото: n1.by.

 

По данным правоохранителей, мужчина продолжал ходить на работу и в спортзал, хотя у него была температура 40 °C и кашель. Его коллеги рассказывают, что на работе он намеренно снял маску и начал кашлять, угрожая, что собирается всех заразить.

Впоследствии мужчина все-таки сделал ПЦР-тест, но, не дождавшись результатов, пошел на работу и тренировку. Коллеги просили его поехать его домой, но он отказался. Результат теста на COVID-19 оказался положительным.

В полиции сообщили, что мужчина заразил пятерых своих коллег, трех человек — в спортзале. А потом положительный результат теста получили еще 14 человек — члены семей инфицированных. Среди них — трое годовалых детей.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус задержание инфицированного заражал коллег Город: Манакор

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