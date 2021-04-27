«Хотел начать новую жизнь». В Островецком районе задержали приехавшего из Литвы голландца на велосипеде
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В Островецком районе, около белорусско-литовской границы, пограничники задержали гражданина Нидерландов на велосипеде, который незаконно приехал из Литвы в Беларусь.
Как
Вскоре нарушителя задержали всего в двухстах метрах от границы белорусские пограничники. 48-летний житель Нидерландов рассказал, что хотел начать новую жизнь в Беларуси или России, а попасть сюда законно не мог.
Мужчина будет оштрафован, а также его ожидает депортация, после которой он не сможет посетить Беларусь «в поисках новой жизни» в ближайшие пять лет.
Фото: ГПК.