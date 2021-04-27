Лезут из всех щелей: в Харькове жилой дом оккупировали змеи

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В Харькове старый жилой дом на улице Конторской облюбовали змеи. Они поселились в подвале, а с приходом весны начали выползать на солнышко.

 

Фото: t.me/truexanews.

 

Как сообщает телеграм-канал ТРУХА, такое соседство пугает и держит в напряжении жителей здания. Змеи повсюду — на фасадах, на придомовой территории, на ограждении.

«Дому 150 лет, в его фасаде образовались щели, трещины, и в них поселились эти твари. И это еще не потеплело конкретно. Мы не знаем, что делать и как их оттуда вытащить. В доме живут одни женщины и маленькие дети!», — поделились местные жители.

Пользователи Сети идентифицировали пресмыкающихся — это водяные ужи. Они хоть с виду и не очень приятные, но для человека безвредны.
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Тэги: змеи в подвале дома Город: Харьков