Фотофакт. В Витебске прошел областной кастинг конкурса «Мисс Беларусь-2021»

/ Общество
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В Витебске прошел областной отбор участниц конкурса красоты «Мисс Беларусь».

В кастинге приняли участие 37 девушек. В основном это учащиеся высших и средних специальных учебных заведений области.

Национальные конкурсы красоты в Беларуси проводятся раз в два года. Предыдущий состоялся в 2018-м, тогда победила студентка БГЭУ Мария Василевич, вскоре ставшая депутатом. Следующий конкурс должен был пройти в мае 2020 года, но был отменен из пандемии коронавируса.

 

Фото Сергея Серебро

 

 

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Тэги: Мисс Беларусь-2021 Город: Витебск