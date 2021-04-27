Фотофакт. В Витебске прошел областной кастинг конкурса «Мисс Беларусь-2021»

В Витебске прошел областной отбор участниц конкурса красоты «Мисс Беларусь».

В кастинге приняли участие 37 девушек. В основном это учащиеся высших и средних специальных учебных заведений области.

Национальные конкурсы красоты в Беларуси проводятся раз в два года. Предыдущий состоялся в 2018-м, тогда победила студентка БГЭУ Мария Василевич, вскоре ставшая депутатом. Следующий конкурс должен был пройти в мае 2020 года, но был отменен из пандемии коронавируса.

Фото Сергея Серебро