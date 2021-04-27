«Обсуждали захват исполкома». Прокурор запросил до 6,5 лет колонии членам гомельской команды Светланы Тихановской

В суде Железнодорожного района Гомеля 27 апреля состоялись судебные прения по уголовному делу в отношении доверенных лиц экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Члены гомельской команды Светланы Тихановской - в суде.

Татьяну Каневскую, Дмитрия Ивашкова, Юрия Власова и Александра Шабалина обвинили в массовых беспорядках (ст. 293 УК) и планах по захвату административных зданий (ст. 292 УК). Прокурор Денис Микушев заявил, что вина всех четырех доказана полностью, и попросил суд наказать Власова лишением свободы на шесть с половиной лет в колонии усиленного режима, Каневскую, Шабалина и Ивашкова — на шесть лет в колонии общего режима.

Как передает БелаПАН , адвокаты заявляли о том, что в деле нет конкретных доказательств вины обвиняемых, обвинение построено на домыслах. В деле есть только видео, из которого следует, что 5 августа доверенные лица встречались со Светланой Тихановской в Минске и обсуждали разные варианты событий на выборах 9 августа и после них. Доверенные лица обсуждали варианты действий в случае победы Тихановской на выборах. Это трактуется обвинением как «массовые беспорядки» и планы по «захвату зданий». Также в обвинении говорится о неких «погромах, поджогах, вооруженном сопротивлении» и финансировании массовых беспорядков. На встрече с Тихановской речь шла о деньгах, но обвиняемые утверждают, что средства были нужны на легальный агитационный пикет, запланированный в Гомеле на 7 августа.

Каневскую, Ивашкова, Власова и Шабалина задержали 6—8 августа. Им предъявили обвинение в «массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса) и «захвате зданий» (ч. 1 ст. 292 УК). Власов обвинен также в оскорблении представителя власти (ч. 1 ст. 369 УК).

По государственному телевидению был показан сюжет о том, что эти доверенные лица обсуждали с Тихановской «захват исполкома» в Гомеле, однако все фигуранты не признали свою вину.

Активистам вменили в вину планы по захвату всех зданий милиции в Гомеле, гор- и облисполкома, а также администраций всех четырех районов областного центра.

На суд не пустили независимых журналистов, жителей Гомеля, которые хотели поддержать обвиняемых. Присутствовала только государственная пресса.

Обвиняемые заявляли о насилии в отношении них со стороны милиции и следствия при задержаниях и допросах.

В последнем слове они отмечали, что не виноваты в инкриминируемых деяниях, а уголовное дело — политически мотивировано. Татьяна Каневская благодарила всех людей за поддержку, она получила в тюрьме около тысячи писем.

Александр Шабалин просил в последнем слове прокурора объяснить ему письменно, в чем именно они виноваты и какие есть этому доказательства.

Юрий Власов говорил о том, что все его действия как доверенного лица кандидата в президенты были направлены исключительно на благо людей, народа.

Приговор будет вынесен 3 мая.