«Обсуждали захват исполкома». Прокурор запросил до 6,5 лет колонии членам гомельской команды Светланы Тихановской
В суде Железнодорожного района Гомеля 27 апреля состоялись судебные прения по уголовному делу в отношении доверенных лиц экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Татьяну Каневскую, Дмитрия Ивашкова, Юрия Власова и Александра Шабалина обвинили в массовых беспорядках (ст. 293 УК) и планах по захвату административных зданий (ст. 292 УК). Прокурор Денис Микушев заявил, что вина всех четырех доказана полностью, и попросил суд наказать Власова лишением свободы на шесть с половиной лет в колонии усиленного режима, Каневскую, Шабалина и Ивашкова — на шесть лет в колонии общего режима.
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Каневскую, Ивашкова, Власова и Шабалина задержали 6—8 августа. Им предъявили обвинение в «массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса) и «захвате зданий» (ч. 1 ст. 292 УК). Власов обвинен также в оскорблении представителя власти (ч. 1 ст. 369 УК).
По государственному телевидению был показан сюжет о том, что эти доверенные лица обсуждали с Тихановской «захват исполкома» в Гомеле, однако все фигуранты не признали свою вину.
Активистам вменили в вину планы по захвату всех зданий милиции в Гомеле, гор- и облисполкома, а также администраций всех четырех районов областного центра.
На суд не пустили независимых журналистов, жителей Гомеля, которые хотели поддержать обвиняемых. Присутствовала только государственная пресса.
Обвиняемые заявляли о насилии в отношении них со стороны милиции и следствия при задержаниях и допросах.
В последнем слове они отмечали, что не виноваты в инкриминируемых деяниях, а уголовное дело — политически мотивировано. Татьяна Каневская благодарила всех людей за поддержку, она получила в тюрьме около тысячи писем.
Александр Шабалин просил в последнем слове прокурора объяснить ему письменно, в чем именно они виноваты и какие есть этому доказательства.
Юрий Власов говорил о том, что все его действия как доверенного лица кандидата в президенты были направлены исключительно на благо людей, народа.
Приговор будет вынесен 3 мая.