Семашко: оставшиеся две дорожные карты по интеграции могут быть подписаны в сентябре-октябре

Россия и Беларусь могут подписать оставшиеся две дорожные карты по интеграции в сентябре-октябре, сообщил журналистам 27 апреля в Екатеринбурге белорусский посол в РФ Владимир Семашко.

«Я раньше предполагал, что и в мае могут быть подписаны оставшиеся две карты. Сейчас вижу, что сдвижка может произойти на сентябрь-октябрь», — цитирует Семашко ТАСС .

«Но я скажу, что настроение и аура такая, что они должны быть подписаны, что будет найден, сейчас модное слово, консенсус или компромисс», — добавил дипломат.

Семашко пояснил, что подписание оставшихся интеграционных дорожных карт может произойти после Форума регионов России и Беларуси в конце июня и заседания постоянного комитета Союзного государства «где-то в июле-августе».

«Убежден, что в этом году [дорожные карты] будут подписаны. И таким образом, мы, наконец-то, решим главную задачу, мы пойдем создавать единую экономическую платформу», — добавил посол.

Семашко в начале апреля сообщил в интервью «Российской газете», что в течение одного-двух месяцев может завершиться работа по согласованию дорожных карт. «Затем, надеюсь, на самом высоком уровне будет принято решение рассмотреть все эти документы и в совокупности, пакетом, подписать их», — сказал посол. Он отметил, что пока согласованы не все дорожные карты, которые предусматривают углубление экономической интеграции Беларуси и России. «На сегодня из 28 дорожных карт фактически согласована 21. Самые сложные вопросы — энергетические, вопросы равного доступа на рынки Союзного государства, единая промышленная и сельскохозяйственная политика. И, естественно, унификация таможенной и налоговой политики», — заявил дипломат.

О том, что пакет предложений по углублению интеграции Беларуси и России в высокой степени готовности, однако по некоторым вопросам пока не достигнут консенсус, заявил 16 апреля премьер-министр Роман Головченко в Минске во время встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. «Совместными усилиями наших экспертов выработаны предложения по углублению экономической интеграции. Этот пакет формально имеет высокую степень готовности. Но имеются вопросы, по которым пока не достигнут консенсус в сущностном плане. В основном это вопросы, которые имеют практическую значимость для выравнивания условий хозяйствования наших экономических агентов», — сказал Головченко. «Эти вопросы сложные, чувствительные, но и обходить их бессмысленно, потому что, не найдя развязок по ним, мы не сможем выстроить по-настоящему союзную экономику и реальный интеграционный проект», — отметил чиновник.