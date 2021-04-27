Председатель Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук арестован на 15 суток

Председатель Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук осужден на 15 суток ареста решением суда Фрунзенского района Минска, сообщила БелаПАН его заместитель Ольга Харламова.

Дмитрий Кучук. Фото: БелаПАН.

«Фамилия Кучука появилась в списках тех, чье дело рассматривалось в суде Фрунзенского района Минска. Судья Ерохина наказала его 15 сутками по части 1 статьи 24.33 КоАП», — сказала Харламова.

По ее словам, на данный момент это все, что известно. Нет информации, за что конкретно осужден Кучук и где он сейчас находится. «На Окрестина пока не подтверждают, что он у них», — отметила зампредседателя партии. Ольга Харламова связывает задержание и арест Кучука с тем, что он был заявителем запрещенного «Чернобыльского шляха». «Акцию не разрешили, и последовала такая реакция», — считает политик.

Связь с Дмитрием Кучуком пропала около 18.00 26 апреля. Перед этим он успел сообщить БелаПАН, что неизвестные ломились в дверь партийного офиса. «Неизвестные примерно полчаса назад стучали и звонили в дверь офиса. Я в это время был в прямом эфире, поэтому не открывал. Позже в офисе пропало электричество и интернет», — рассказал председатель партии «Зеленые».