Тихановская обсудила с президентом Австрии ситуацию в Беларуси

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Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская, которая находится с визитом в Австрии, встретилась 27 апреля с президентом этой страны Александром Ван дер Белленом.

 

Фото: t.me/tsikhanouskaya.

 

Как сообщает пресс-служба Тихановской, на встрече обсуждались «эскалация репрессий и раскол в элитах Беларуси, ситуация с политзаключенными».

«Светлана Тихановская рассказала о том, что в годовщину чернобыльской трагедии силовики не давали зажечь лампады у храмов в память о жертвах катастрофы, — говорится в сообщении. — Обсудили поддержку Австрией призыва Тихановской к мирному урегулированию кризиса в Беларуси через переговоры, которые приведут к свободным президентским выборам в этом году. Австрия вместе с ОБСЕ готова искать пути помощи в организации диалога с режимом».

Собеседники также говорили о важности сохранения суверенитета и независимости Беларуси, об укреплении национальной идентичности и устойчивости белорусского общества.

На встрече Тихановская затронула вопрос о ситуации с COVID-19 и попытках властей скрыть реальную статистику по заболеванию.
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Тэги: переговоры в Беларуси свободные президентские выборы Персона: Светлана Тихановская Александр Ван дер Беллен Город: Вена