СК передал в суд дело защитника мурала с «диджеями Перемен» Степана Латыпова

Завершено расследование уголовного дела в отношении защитника мурала с «диджеями Перемен» Степана Латыпова.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, дело передано в прокуратуру для направления в суд.

«Согласно материалам уголовного дела в августе 2020 года обвиняемый объединил вокруг себя группу граждан для совместного участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории столицы, — говорится в сообщении. — Для исполнения своей преступной цели он создал в мессенджере Telegram чат, в котором призывал его участников к созданию дворового сообщества с целью публичного выражения своих общественно-политических взглядов и протеста, ведения деструктивной деятельности, направленной в том числе на обострение напряженности в обществе».

По версии следствия, «продолжая реализацию своих противоправных намерений, Латыпов организовывал проведение встреч участников группы, совместное распространение агитационной продукции, нанесение рисунков и надписей протестного характера на фасады зданий и сооружений».

«Указанные действия привели к формированию у привлекаемых лиц готовности и желания участвовать в названных противозаконных действиях, когда это потребуется, а также созданию у граждан протестного настроения, — отмечается в сообщении. — Кроме этого, вместе с участниками чата обвиняемый создал мастерские по изготовлению протестной символики, в том числе флагов, которые предназначались для размещения на фасадах зданий. Согласно материалам дела Латыпов организовал сбор денежных средств со стороны участников сообщества для материальной организации его деятельности».

По информации СК, Латыпов «регулярно информировал администраторов радикальных и экстремистских телеграм-каналов посредством чат-бота о созданном им дворовом объединении и агитировал иных лиц к созданию подобного на территории других районов Минска, что в конечном итоге повлекло организацию таковых».

В ходе расследования уголовного дела «достоверно установлено, что созданное им сообщество систематически принимало участие в несанкционированных мероприятиях, происходящих в Минске в конце августа — середине сентября 2020 года». «Во время указанных противозаконных мероприятий имели место факты блокировки дорог и неповиновения законным требованиям представителей власти, — подчеркивается в сообщении. — Следствием зафиксированы неоднократные факты личного участия Латыпова в несанкционированных массовых мероприятиях. Кроме этого, следователями выявлено совершение минчанином преступления против порядка управления. Согласно материалам уголовного дела 15 сентября прошлого года он оказал активное сопротивление сотрудникам милиции, сопряженное с применением насилия. Следует отметить, что обвиняемый при общении с сотрудниками милиции всегда вел себя вызывающе и агрессивно, пытаясь привлечь внимание общественности для подражания и вовлечения иных лиц в свою противоправную деятельность».

Пресс-служба Следственного комитета также отмечает: «В некоторых средствах массовой информации обвиняемого характеризовали как успешного и порядочного предпринимателя. При этом в ходе сбора характеризующего материала в отношении фигуранта, а также проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия «Беларбо», директором и бухгалтером которого он являлся, установлены факты хищения и ненадлежащего оказания услуг, нарушения правил обращения со средствами химической защиты растений, их незаконного приобретения и использования в хозяйственной деятельности с его стороны».

По версии следствия, в период с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года Латыпов «под видом осуществления законной деятельности, путем обмана и введения в заблуждение завладел денежными средствами 16 юридических лиц на общую сумму более 123 тысяч рублей».

«Следствием доказано, что Латыпов умышленно вводил в заблуждение клиентов и сообщал им заведомо ложные сведения о возможности оказания услуг по производству комплекса мер по регулированию распространения и численности борщевика путем химической обработки дорогостоящим и высококачественным средством, — говорится в сообщении. — В действительности обвиняемый не намеревался выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме, однако принимал от заказчиков денежные средства по заключенным договорам, после чего распоряжался ими по своему усмотрению, оказывая при этом услуги ненадлежащим способом — использовал несертифицированное в Республики Беларусь вещество с сомнительным качеством и в разы дешевле заявленного».

Как отмечается в сообщении, по завершении расследования действия Латыпова квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса:

— ч. 1, 2 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организаций, и активное участие в таких действиях);

— ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка);

— ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Степан Латыпов, который изначально являлся подозреваемым по ст. 293 УК (массовые беспорядки), был задержан 15 сентября 2020 года и помещен в в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.

Латыпова задержали во дворе его дома на улице Червякова. Минчане называют этот двор «площадью Перемен», ранее там вывешивали бело-красно-белые флаги, а на вентиляционной будке рисовали двух диджеев, включивших песню Виктора Цоя «Перемен» 6 августа на официальном мероприятии в Киевском сквере.

В этом же дворе вечером 11 ноября произошел инцидент с неизвестными, приехавшими срезать белые и красные ленты, в ходе которого был избит местный житель Роман Бондаренко. Он умер на следующий день, не приходя в сознание.

Латыпова задержали, когда он защищал будку с изображением диджеев от силовиков, которые в очередной раз пришли уничтожать рисунок. Минчанин требовал, чтобы неизвестные в штатском и масках представились. Позже в квартире Латыпова был проведен обыск, а его самого отвезли в изолятор на Окрестина.

25 сентября белорусские правозащитные организации заявили, что уголовное дело против Латыпова носит заказной, политически мотивированный характер, и признали его политзаключенным. В совместном заявлении организации напомнили о телесюжетах про задержание Латыпова, продемонстрированных 19 сентября в эфире нескольких государственных каналов. В них утверждалось, что Латыпов подозревается в организации незаконного канала поставки в страну опасных химикатов и намеревался использовать отравляющие вещества против сотрудников милиции. Также в кадре анонимный сотрудник ГУБОПиК заявлял, что Латыпов собирал деньги на подрывную деятельность по дискредитации органов власти и против сотрудников милиции и организовывал несанкционированные акции в столице.

Правозащитники подчеркнули, что обвинения в якобы «подрывной деятельности» Латыпова не образуют состава уголовного преступления, поскольку ни дискредитация органов власти и милиции, ни проведение мирных собраний, ни вывешивание не запрещенных действующим законодательством бело-красно-белых флагов, а тем более размещение изображений «диджеев Перемен» не являются действиями, подлежащими криминализации по национальному законодательству и нормам международного права в области прав человека.

Обвинения в подготовке отравлений сотрудников милиции, убеждены правозащитники, «не выдерживают никакой критики, научно не обоснованы и являются не чем иным, как фантазиями представителей ГУБОПиК».

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