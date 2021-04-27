Станислав Зась запугал страны ОДКБ

Ситуация вокруг Беларуси в поствыборный период стала угрозой для всей Организации Договора о коллективной безопасности, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась 27 апреля в Душанбе (Таджикистан) по итогам заседания Совета министров обороны государств — участников блока.

«Реальной угрозой безопасности не только для Республики Беларусь, но и для организации в целом стали открытые попытки извне дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Республике Беларусь в целях незаконной смены власти в стране после президентских выборов 9 августа 2020 года», — цитирует главу секретариата пресс-служба ОДКБ.

«Серьезным вызовом стабильности» на постсоветском пространстве, по словам Зася, является «нерешенный конфликт» на юго-востоке Украины.

Североатлантический альянс (НАТО), отметил он, продолжает наращивать военный потенциал в непосредственной близости от границ стран — членов организации. Генеральный секретарь ОДКБ обратил внимание на то, что в Восточно-Европейском регионе «сохраняется высокий уровень интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенных вооруженных сил НАТО».

В этом году, сообщил он, планируется провести серию учений «Защитник Европы», в ходе которых «будут отработаны планы «оказания военной помощи» восточноевропейским союзникам». В рамках этих мероприятий к западным границам зоны ответственности ОДКБ «намечено перебросить крупные воинские контингенты».

«Все эти негативные тенденции подрывают основы стратегической и региональной стабильности и способны привести к резкой эскалации военных угроз коллективной безопасности государств — членов ОДКБ в Восточно-Европейском регионе», — констатировал Зась.

Глава секретариата охарактеризовал ситуацию в регионе ОДКБ как «сложную и нестабильную». По его словам, отмечается «нарастание негативных процессов в сфере обеспечения военной безопасности как на глобальном, так и на региональном уровнях». «Фактически осуществляется слом существующей архитектуры международной безопасности, созданной после Второй мировой войны», — сказал он.

«С сожалением констатируем, что США и их союзники по НАТО ведут деструктивную политику, существенно принижающую роль Организации Объединенных Наций, — заявил Зась. — Своими действиями они последовательно дискредитируют ООН и пытаются взять под контроль ее структурные элементы, выдвигаются различные предложения по реформированию ООН, прежде всего Совета безопасности. Предпринимаются попытки поставить под сомнение существующий механизм применения права вето его постоянных членов для усиления прозападных позиций».

«США в угоду своим национальным интересам осуществляют манипуляции международным правом, что подрывает основы стратегической стабильности в мире. «Переформатирование» сложившейся системы контроля над вооружениями привело к резкой эскалации военных угроз коллективной безопасности государств — членов ОДКБ. Крайне неблагоприятное влияние на ситуацию в зоне ответственности ОДКБ оказывают возросший кризисный потенциал и террористическая активность в регионе Центральной Азии и Ближнего Востока», — добавил он.

28 ноября 2019 года Совет коллективной безопасности ОДКБ назначил на должность генерального секретаря организации Станислава Зася, который до этого был заместителем госсекретаря и госсекретарем Совета безопасности Беларуси. Зась приступил к выполнению обязанностей в начале января 2020 года.

В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Цель ОДКБ заключается в совместной защите территориального и экономического пространства государств-участников от любых проявлений внешней военно-политической агрессии, террористической деятельности, природных катастроф крупного масштаба.