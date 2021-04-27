В поддержку политзаключенных: легкоатлет Андрей Кравченко выставил на аукцион золотую медаль и объявил голодовку

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Серебряный призер Олимпийских игр легкоатлет Андрей Кравченко выставил на аукцион одну из своих медалей и объявил 10-дневную голодовку в знак солидарности с политзаключенными. Его обращение размещено в Instagram спортсмена.

«Я знаю, как тяжело сейчас семьям политзаключенных. Поэтому я решил выставить на аукцион свою золотую медаль чемпионата Европы в помещениях, чтобы помочь им. Она для меня дорога — я завоевал ее, выступая с серьезной травмой. На разминке перед самым стартом я едва не принял решение сняться с соревнований, но сквозь боль дошел до самого конца и выиграл. Тогда было больно. Но во сто крат больнее сейчас. Именно поэтому я также в знак солидарности с политзаключенными решил объявить 10-дневную голодовку», — заявил Кравченко.

Легкоатлет отмечает, что своим поступком «никого ни к чему не призывает и не советует за ним повторять». «Но мне очень тяжело переваривать эту ужасающую белорусскую реальность на данный момент!» — сказал он.

Спортсмен поделился воспоминаниями о своем задержании и десятисуточном аресте осенью прошлого года.

«8 ноября 2020 года меня задержали на стоянке в центре Минска и достали прямо из машины. Помню удар в висок, боль от стяжек на руках, 14 часов лицом к стене в РУВД и поездку в Жодино. А для своих родных я тогда просто пропал. Четыре дня у моего адвоката не было никакой информации о том, где я и что со мной. Когда детали и местонахождение все же удалось выяснить — это не очень помогло. За все время моего пребывания в Жодино я не получил ни одной передачи: ни продуктов, ни теплых вещей, ни зубной щетки. Я даже пропустил первый день рождения своей дочери и вернулся с коронавирусом. Но я хотя бы вернулся… Сотни же белорусов получили реальные сроки, а 357 из них признаны политзаключенными».

По словам легкоатлета, его пугает то, что аресты «превратились в обыденность, стали рутиной, и он не может с этим смириться».

«После моего освобождения прошло уже полгода, но я помню каждый день, который провел в Жодино. Помню камеру, постоянно включенный свет, как мы ползали на карачках, спали на полу, помню лица, обрывки фраз. Помню каждый из 10 дней», — добавил спортсмен.

Кравченко входит в число более чем двух тысяч белорусских спортсменов, подписавших открытое письмо против милицейского произвола и за честные выборы. Он является одним из активистов Белорусского фонда спортивной солидарности, основанного в августе 2020 года трехкратной олимпийской призеркой пловчихой Александрой Герасименей.

 

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Тэги: голодовка Белорусский фонд спортивной солидарности Персона: Андрей Кравченко

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