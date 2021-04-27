Официально: в Беларуси сегодня более 7,2 тысячи человек болеет COVID-19
За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 823 случая
26 апреля было зарегистрировано 896 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 354.669, умерло 2.512 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 344.950.
За минувшие сутки выполнено 9.395 тестов на коронавирус (днем ранее — 9.959). Всего с начала эпидемии сделано 5.797.755 тестов.
По информации Минздрава, на сегодняшний день более 259 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 89 тысяч — прошли полный курс вакцинации.
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