Официально: в Беларуси сегодня более 7,2 тысячи человек болеет COVID-19

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 823 случая COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 744 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

26 апреля было зарегистрировано 896 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 354.669, умерло 2.512 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 344.950.

За минувшие сутки выполнено 9.395 тестов на коронавирус (днем ранее — 9.959). Всего с начала эпидемии сделано 5.797.755 тестов.

По информации Минздрава, на сегодняшний день более 259 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 89 тысяч — прошли полный курс вакцинации.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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