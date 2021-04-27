Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах 27 апреля
Завершились очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Доллар вырос на 0,0031 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,5646 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты свои позиции сдали:
- российский рубль на 0,0063 пункта — 3,4184 белорусского рубля за 100 российских;
- евро на 0,0035 пункта — 3,095 белорусского рубля.
Прошедшая рабочая неделя (19-23 апреля) на БВФБ
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