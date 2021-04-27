Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах 27 апреля

/ Экономика
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Завершились очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Доллар вырос на 0,0031 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,5646 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные   валюты свои позиции сдали:

  • российский рубль на 0,0063 пункта — 3,4184 белорусского рубля за 100 российских;
  • евро на 0,0035 пункта — 3,095 белорусского рубля.

Прошедшая рабочая неделя (19-23 апреля) на БВФБ отсалютовала падением всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Тэги: курсы валют

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