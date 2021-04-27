Генпрокуратура признала телеграм-канал «Барановичи-97%»  экстремистским

Телеграм-канал «Барановичи-97%» признан экстремистским, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.

«Барановичская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга размещенной в открытом доступе информации установила, что администраторы телеграм-канала «Барановичи-97%» публично распространили ряд публикаций с призывами к экстремистской деятельности, в том числе насилию в отношении сотрудников милиции и хулиганским действиям», — говорится в сообщении.

По поручению прокуратуры территориальные органы внутренних дел после проверки направили в суд исковое заявление о признании информационной продукции названного ресурса экстремистскими материалами.

«Суд Ленинского района Бреста удовлетворил такое заявление, решение подлежит немедленному исполнению. Его копия направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки ресурса», — отмечается в сообщении.

Ранее экстремистскими были признаны региональные телеграм-каналы и чаты «Гродно 97%», «Могилев 97%», «Бобруйск 97%», «Осиповичи для жизни», «Бульвар Непокоренных», «Витебск 97%», «Чат невероятного Витебска», «Мозырь 97%», «Гомель Советский 97», «Водители 97», «Речица для Жизни ЧАТ», «Брест: Слухи и факты», «Брест 97%» и другие.

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