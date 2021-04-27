Совет по развитию предпринимательства понизили в ранге

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Совет по развитию предпринимательства, прежде имевший статус «консультативного органа при президенте Беларуси», стал консультативным органом при Совете министров. Соответствующий указ № 163 подписал 26 апреля Александр Лукашенко.

Фото ced.by

Теперь утверждать состав совета по развитию предпринимательства будет премьер-министр, а его председателем станет заместитель главы правительства, курирующий вопросы экономики.

Совет по развитию предпринимательства при президенте был создан в 1999 году. Его задача — «обеспечение эффективного взаимодействия деловых кругов с госорганами и организациями, участие их представителей в выработке мер по регулированию предпринимательской деятельности, стимулированию инвестиций и долгосрочному развитию экономики страны».

О необходимости преобразования этого органа Лукашенко впервые заявил в феврале 2017 года во время встречи с представителями общественности и СМИ. Тогда же он пообещал включить в состав совета известного экономиста Ярослава Романчука, экс-кандидата в президенты на выборах 2010 года.

В октябре 2017 года указом № 370 «О Совете по развитию предпринимательства» состав совета был обновлен примерно на 60%.

Указом № 173 от 11 мая 2019 года «О совершенствовании деятельности Совета по развитию предпринимательства» Лукашенко расширил функции этого консультативного органа, сократил численность его членов с 24 до 20 и обновил состав.

Из совета были исключены представители бизнес-союзов и эксперты, он был практически полностью сформирован из действовавших на то время руководителей крупных предприятий, напоминает БелаПАН.

 

 

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Сюжет: Бизнес в Беларуси
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Тэги: Совет по развитию предпринимательства Персона: Александр Лукашенко Ярослав Романчук

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