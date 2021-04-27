Доллар пошел вверх

/ Экономика
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Американская валюта начала расти. Об этом свидетельствуют данные торгов на БВФБ на 10:30.

Три основные иностранные валюты демонстрируют следующие показатели:

  • евро — 3,0961 белорусского рубля (-0,0024 пункта);
  • российский рубль — 3,4155 белорусского рубля за 100 российских (-0,0092 пункта);
  • доллар — 2,5632 белорусского рубля (+0,0017 пункта).

Прошедшая рабочая неделя (19-23 апреля) на БВФБ отсалютовала падением всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Тэги: курсы валют

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