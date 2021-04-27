В Минске «заминировали» сразу четыре школы

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Четыре минские школы получили сегодня по электронной почте сообщения о заложенном взрывном устройстве.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, такие сообщения получили средние школы № 2 (ул. Семеняко, 38), № 4 (Красноармейская, 11), № 51 (Дроздовича, 3) и № 144 (Красина, 65).

По данным адресам выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, работают саперно-пиротехнические группы.

Эвакуация учеников и персонала одной из «заминированных» школ. Фото TUT.by

 

Как ранее сообщала пресс-служба МВД, в марте письма с сообщениями о ложном минировании были направлены в 72 школы, за неполный апрель зафиксировано более 80 таких посланий.

МВД отмечает, что веерная рассылка подобных сообщений     — почерк так называемых сватеров. Так называют геймеров, которые развлекаются тем, что направляют экстренные службы по лжевызовам, причем делают это из аккаунтов соперников по сетевой игре.

В подавляющем большинстве случаев «минерами» оказываются подростки.
 

 

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Тэги: угрозы взрыва минирование Город: Минск

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