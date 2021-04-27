Главред Intex-press: ни прокуратура, ни милиция не могут объяснить, что противозаконного было в интервью Тихановской

По словам главного редактора независимой барановичской газеты Intex-press Владимира Янукевича, правоохранители не могут предметно объяснить свои претензии к вышедшему в издании интервью со Светланой Тихановской.

В последнее время руководитель СМИ подвергся преследованию: сначала Барановичская межрайонная прокуратура вынесла ему официальное предупреждение о недопустимости распространения в СМИ и на интернет-ресурсах информации, «направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности».

Затем суд оштрафовал его на 20 базовых величин (580 рублей) за «нарушение законодательства о СМИ».

Более того, продолжается проверка и решается вопрос о возбуждении дела по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

Как отметил Янукевич в комментарии DW , ни в надзорном органе, ни в милиции не смогли привести конкретные примеры из интервью Светланы Тихановской, которые бы свидетельствовали, что журналисты издания нарушили закон.

«Такое чувство, что не содержание, а сам факт этого интервью вызвал претензии. Но мы всегда руководствуемся интересами читателей и их правом на получение информации: эта публикация не стала исключением», — резюмировал главред.

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