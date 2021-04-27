Петр Мигурский: участие Костусева в «заговоре против Лукашенко» — полный бред

По мнению кандидата экономических наук Петра Мигурского, председатель Партии БНФ Григорий Костусев не мог участвовать в «заговоре против Лукашенко».
Как сообщил экономист в комментарии для "Немецкой волны", в день ареста политик приходил к нему, так как они вместе работали над книгой о коррупции в Могилевской области.
Любое участие Костусева в заговоре Мигурский называет «полным бредом». Он поясняет, что, во-первых, надо знать характер лидера БНФ — это человек, который никогда (ни в семье, ни в политике) не принимал жестких решений: «Мысль о силовом сценарии для него противоестественна».
Во-вторых, люди уровня партийного лидера постоянно находятся под таким плотным контролем спецслужб, что «даже дома не кашлянешь».