Бюджетникам на 11,7 рубля повысили зарплату

В бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в I квартале 2021 года составила 1094,6 рубля, в марте — 1096,9 рубля, что на 11,7 рубля, или на 1,1% больше, чем в феврале 2021 года, сообщил Национальный статистический комитет.
Реальная зарплата в бюджетных организациях по сравнению с I кварталом 2020 года увеличилась на 11,1%, в марте по сравнению с февралем 2021 года — на 0,4%.
Для сравнения: номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций республики (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в I квартале 2021 года составила 1321,6 рубля, в том числе в марте — 1384,7 рубля, что на 107,6 рубля, или на 8,4% больше, чем в феврале 2021 года.
Зарплата бюджетников в марте выросла после падения в январе на 8,4%, феврале — на 1,3%.
Как сообщалось, в бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 2020 году составила 1006,3 рубля.
С 1 января 2021 года базовая ставка для бюджетных организаций составляет 195 рублей. По сравнению с 2020 годом она выросла на 10 рублей, или на 5,4%. Ее размер определен с учетом прогноза основных параметров социально-экономического развития.
Базовая ставка является основным элементом тарифной системы. На ее основе производится оплата труда работников бюджетных организаций. Повышение базовой ставки затронуло более чем 830 тыс. работников бюджетной сферы.