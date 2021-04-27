Бюджетникам на 11,7 рубля повысили зарплату

В бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в I квартале 2021 года составила 1094,6 рубля, в марте — 1096,9 рубля, что на 11,7 рубля, или на 1,1% больше, чем в феврале 2021 года, сообщил Национальный статистический комитет.

Реальная зарплата в бюджетных организациях по сравнению с I кварталом 2020 года увеличилась на 11,1%, в марте по сравнению с февралем 2021 года — на 0,4%.

Для сравнения: номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций республики (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в I квартале 2021 года составила 1321,6 рубля, в том числе в марте — 1384,7 рубля, что на 107,6 рубля, или на 8,4% больше, чем в феврале 2021 года.

Зарплата бюджетников в марте выросла после падения в январе на 8,4%, феврале — на 1,3%.

Как сообщалось, в бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 2020 году составила 1006,3 рубля.

С 1 января 2021 года базовая ставка для бюджетных организаций составляет 195 рублей. По сравнению с 2020 годом она выросла на 10 рублей, или на 5,4%. Ее размер определен с учетом прогноза основных параметров социально-экономического развития.

Базовая ставка является основным элементом тарифной системы. На ее основе производится оплата труда работников бюджетных организаций. Повышение базовой ставки затронуло более чем 830 тыс. работников бюджетной сферы.

Читайте также: