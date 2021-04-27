Великобритания ввела новые санкции в отношении России

Власти Великобритании ввели новые санкции в отношении России. Об этом сообщает МИД Соединенного королевства.

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Как отмечается, санкции затронули 14 россиян, причастных (по мнению официального Лондона) к хищению 230 млн долларов из российского бюджета, которое расследовал умерший в СИЗО Сергей Магнитский.

В список вошли замглавы управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов, бывший следователь Следственного департамента Павел Карпов, следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев, начальники налоговых инспекций в Москве Елена Химина и супруги Ольга и Владлен Степановы, юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова, гендиректор «Гранд-Актив» Алексей Шешеня, предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов, а также хозяева «Универсального банка сбережений» Дмитрий Клюев и Геннадий Плаксин.

Ранее некоторые из попавших под британские санкции россиян были внесены в «список Магнитского» Минфина США.

«Поправка Магнитского» к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег вступила в силу в Великобритании в прошлом году, напоминает DW. С помощью этого механизма Лондон планирует бороться с коррупцией в мире, замораживая британские активы людей, попавших под санкции, и запрещая им въезд в страну.

Российский аудитор Сергей Магнитский, уличивший ряд чиновников РФ в хищении у государства более 230 млн долларов, был арестован в 2008-м по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В ноябре 2009-го он умер в больнице СИЗО «Матросская тишина».