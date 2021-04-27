Первый президент Украины Кравчук: Лукашенко является вассалом Путина

/ Новости Украины
Просмотров: 196

Первый президент постсоветской Украины Леонид Кравчук заявил, что больше в Минск на переговоры не поедет.

Свое решение Кравчук, возглавляющий делегацию Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы, объяснил тем, что Лукашенко находится под полным контролем Путина.

«Я туда не поеду, — заявил Кравчук в комментарии «4-му каналу». — Думаю, и делегация туда не поедет, потому что сегодня Лукашенко является вассалом Путина».

Он добавил, что Беларусь «политически подотчетна» России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле не видят катастрофы, если переговорная площадка будет действовать не в Беларуси.

Напомним, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская делегация в ТКГ не будет посещать Минск для непосредственных переговоров и встреч после отмены карантина, поэтому необходимо искать другое место.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Переговоры по Украине
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Украина переговоры по Украине в Минске Персона: Леонид Кравчук

Другие материалы на эту тему:

Многовекторность усыхает. В украинском вопросе Лукашенко подыграл Путину

Многовекторность усыхает. В украинском вопросе Лукашенко подыграл Путину

Позволит ли Лукашенко Москве ударить по Украине через Беларусь

Позволит ли Лукашенко Москве ударить по Украине через Беларусь

Украина назвала сроки отключения от энергосистем Беларуси и России

Украина назвала сроки отключения от энергосистем Беларуси и России

Отношения Минска и Киева не улучшатся без политических перемен в Беларуси

Отношения Минска и Киева не улучшатся без политических перемен в Беларуси