Первый президент Украины Кравчук: Лукашенко является вассалом Путина

Первый президент постсоветской Украины Леонид Кравчук заявил, что больше в Минск на переговоры не поедет.

Свое решение Кравчук, возглавляющий делегацию Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы, объяснил тем, что Лукашенко находится под полным контролем Путина.

«Я туда не поеду, — заявил Кравчук в комментарии «4-му каналу». — Думаю, и делегация туда не поедет, потому что сегодня Лукашенко является вассалом Путина».

Он добавил, что Беларусь «политически подотчетна» России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле не видят катастрофы , если переговорная площадка будет действовать не в Беларуси.

Напомним, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил , что украинская делегация в ТКГ не будет посещать Минск для непосредственных переговоров и встреч после отмены карантина, поэтому необходимо искать другое место.

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