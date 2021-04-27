Атмосферный фронт будет хозяйничать в стране
Во вторник на погоду в Беларуси влияние окажет малоактивный атмосферный фронт.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадут осадки (мокрый снег, дождь); местами прогремят грозы.
Ветер западный, северо-западный порывистый. Погода в регионах:
Брест +7..+9°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 12 м/с);
Витебск +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
Гомель +7..+9°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 12 м/с);
Гродно +5..+7°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 12 м/с);
Могилев +6..+8°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 14 м/с);
Минск +7..+9°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 14 м/с).