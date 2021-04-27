Атмосферный фронт будет хозяйничать в стране

Во вторник на погоду в Беларуси влияние окажет малоактивный атмосферный фронт.

Фото с сайта press.lv

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадут осадки (мокрый снег, дождь); местами прогремят грозы.

Ветер западный, северо-западный порывистый. Погода в регионах:

Брест +7..+9°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 12 м/с);

Витебск +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);

Гомель +7..+9°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 12 м/с);

Гродно +5..+7°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 12 м/с);

Могилев +6..+8°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 14 м/с);

Минск +7..+9°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 14 м/с).