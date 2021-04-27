Посол США в Беларуси встретилась в Литве с членами оргкомитета партии «Вместе»

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Находящаяся в Вильнюсе посол Соединенных Штатов Америки в Беларуси Джули Фишер 26 апреля провела встречу с представителями оргкомитета по созданию партии «Вместе», сообщается на странице оргкомитета в «Фейсбуке».

Отмечается, что в ходе дискуссии особое внимание уделили повестке переговоров с властями и ходу их подготовки, сценариям разрешения политического кризиса и вероятным вариантам развития событий в среднесрочной перспективе, календарю основных политических событий на 2021 год, общей стратегии действий демократических сил, политическому преследованию Виктора Бабарико, Марии Колесниковой, команды штаба, давлению на адвокатуру, гражданское общество, нарушение прав политзаключенных.

По словам дипломата, которые приводит оргкомитет, США хорошо информированы о ситуации и задача по разрешению политического кризиса в Беларуси остается одной из приоритетных во внешнеполитических действиях.

Оргкомитет по созданию партии представляли активисты предвыборного штаба претендента в президенты, экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико Иван Кравцов, Антон Родненков и Татьяна Хомич (сестра Марии Колесниковой — политзаключенной, координатора штаба Бабарико).

Пресс-служба дипмиссии о встрече пока не сообщала.

О создании новой политической партии находящийся в заключении Бабарико объявил в конце марта.

 

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Тэги: Беларусь-США партия Вместе Персона: Джули Фишер Иван Кравцов Антон Родненков Татьяна Хомич

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